Gleich mehrfach hat ein Betrunkener am Donnerstag Bahnmitarbeiter und Fahrgäste beleidigt und bedroht. Erst hat das am Stuttgarter Hauptbahnhof einen Polizeieinsatz ausgelöst, später einen zweiten in Ludwigsburg.









Ein 32-Jähriger hat am Donnerstagabend erst am Stuttgarter Hauptbahnhof und später in einem Regionalzug in Richtung Ludwigsburg mehrere Personen bedroht und beleidigt. Der Mann hatte gegen 20.30 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof offenbar zunächst versucht, in einen am Bahnsteig 15 stehenden ICE in Richtung Venedig zu steigen. Nachdem ihm dies aufgrund einer fehlenden gültigen Fahrkarte wohl verwehrt wurde, soll der mit über 2,1 Promille alkoholisierte Mann zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn mehrfach verbal bedroht und beleidigt haben. Alarmierte Streifen der Bundespolizei konnten den 32-Jährigen daraufhin noch am Bahnsteig antreffen und einer Kontrolle unterziehen.

Erledigt war der Krawallauftritt für ihn damit allerdings noch lange nicht. Noch am selben Abend fuhr der Beschuldigte daraufhin gegen 21.50 Uhr mit einem Regionalzug in Richtung Ludwigsburg. Möglicherweise gefiel ihm das weniger gut als die Aussicht auf eine Fahrt nach Venedig, jedenfalls verhielt er sich weiterhin äußerst aggressiv. Während der Fahrt soll ihn ein anderer Reisender gebeten haben seine Schuhe vom Sitz zu nehmen und seine Musik leiser zu stellen, woraufhin der 32-Jährige offenbar auch diesen beleidigte und bedrohte.

Am Ludwigsburger Bahnhof wurde der bereits polizeibekannte Mann erneut durch Einsatzkräfte in Empfang genommen und aus dem Zug gebracht. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung.