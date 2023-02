10 Die ehemalige Wandelhalle des Hauptbahnhofs: die Gerüste stützen die Fassade Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Fahrgäste der Eisenbahn müssen in Stuttgart gut zu Fuß sein. Wer am Hauptbahnhof unterwegs ist, muss lange Umwege um die Stuttgart-21-Baustelle herum auf sich nehmen. Ein Blick ins bisherige Bahnhofsgebäude macht auch klar, warum das so ist. Im Bau von Architekt Paul Bonatz ist kaum ein Stein auf dem anderen geblieben, wo früher Wege waren, rumpeln heute schwere Baumaschinen daher. Nach und nach soll sich nun die Gebäudehüllen wieder mit neuem Leben füllen.

Ehemalige Wege im Bahnhof sind weg

Wer den Bonatzbau durch den ehemaligen Südeingang betritt, steht schnell in einem Wald aus Stangen, die sich 25 Meter hoch bis zum Dach der ehemaligen Wandelhandel des Bahnhofs ziehen. Das Gerüst hält den Bahnhof in Form, denn im Inneren fehlt so ziemlich alles. Die Ebene, auf der sich bis zuletzt die Reisenden bewegten und kleine Läden und Kneipen waren, fehlt komplett. Etwas seltsam muten so die Öffnungen in der Wand an, die hoch über den Köpfen der Baustellenbesucher sind. Nur die Beschriftung weist sie als das aus, was sie einmal waren: die Ausgänge in Richtung Innenstadt.

Künftig bewegen sich die Bahnhofsbesucher eine Etage tiefer, um barrierefrei vom Straßenniveau zu den Verteilerstegen zu gelangen, die quer über den Bahnsteigen im Tiefbahnhof verlaufen. Dazu braucht es aber jetzt noch sehr viel Fantasie, denn das Innere des Bonatzbaus ist zurzeit eine einzige Baustelle. Vor dem Wiederaufbau muss der Baugrund bereitet werden, wozu nun ein großes Baugerät durch den ehemaligen Südeingang in das Gebäude rangiert wurde. 70 Tonnen bringt das sogenannte Großbohrgerät auf die Waage und passte gerade so durch die Wandöffnung.

Was kommt in den Bonatzbau?

Der Bauingenieur Sebastian Heer ist für den auf 250 Millionen Euro taxierten Umbau des im vergangenen Jahr 100 Jahre alt gewordenen Bonatzgebäudes verantwortlich. Eine Tätigkeit, die Überraschungen bereit hält. Denn die alten Pläne stimmen häufig nicht mit der Realität überein. „Es wurde viel umgebaut, was nicht in den Plänen verzeichnet ist“. Das gelte auch für die Wiederaufbauarbeiten nach dem Krieg, in dem das Gebäude gelitten hatte. Ein umfangreiches Kampfmittelsondierungsprogramm soll dafür sorgen, dass beim anstehenden Aushub der Baugruben keine brenzligen Situationen entstehen. „Bisher wurde nichts gefunden“, sagt Heer.

Im Sommer soll es auf der Baustelle in die Höhe gehen. In den beiden Gebäudeteilen, die zwischen großer Schalterhalle und Mitteleingang sowie zwischen Mitteleingang und kleiner Schalterhalle liegen, entstehen auf den beiden unteren Etagen Laden- und Gastroflächen, ab dem zweiten Obergeschoss entstehen Zimmer und Tagungsräume eines neuen Hotels.

Und eine besonders knifflige Aufgabe wartet noch in der ehemaligen Wandelhalle des Bahnhofs auf Sebastian Heer. Von dort sollen künftig vier Aufzüge hinunter auf den S-Bahnsteig führen. Dazu muss die dazwischenliegende Decke durchstoßen werden. Auf dem S-Bahnsteig künden schon erste abgesperrte Bereiche von den Arbeiten, die aber vor allem während der Sommerferien über die Bühne gehen sollen, wenn der S-Bahnverkehr an dieser Stelle ohnehin eingestellt ist. Für die Fahrgäste bleibt es noch länger bei den langen Umwegen: frühestens zur Eröffnung von Stuttgart 21 soll auch für sie der Bonatzbau wieder geöffnet werden.