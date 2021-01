1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Als zwei 14 Jahre alte Mädchen am Freitagabend in einer S-Bahn von Leonberg nach Stuttgart unterwegs sind, werden sie von einem Unbekannten wohl zunächst gefilmt und dann sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Leonberg/Ditzingen - Zwei 14 Jahre alte Mädchen sind am vergangenen Freitagabend in einer S-Bahn der Linie S2 zwischen Leonberg (Kreis Böblingen) und Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) gefilmt sowie sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, waren die beiden Jugendlichen sowie offenbar auch der mutmaßliche Täter gegen 18.05 am Leonberger Bahnhof in den Zug Richtung Stuttgart gestiegen. Während der Fahrt soll der Unbekannte sich in eine Sitzgruppe in unmittelbarer Nähe zu den Teenagerinnen gesetzt und sie offenbar mit seinem Smartphone gefilmt haben. Während die Jugendlichen beim Halt am Bahnhof Ditzingen die S-Bahn verlassen wollten und zur Tür gingen, soll sich der Mann mit seinem wohl bereits entblößten Penis zu den Geschädigten gestellt und onaniert haben. Als die S-Bahntüren öffneten, flüchteten die Geschädigten und meldeten den Vorfall später der Polizei.

Die beiden 14-Jährigen beschreiben den Täter wie folgt: Etwa 50 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Während der Tat soll er mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose sowie einer schwarzen Wollmütze bekleidet gewesen sein. Zudem nutzte er offenbar ein auffälliges goldenes Smartphone der Marke Samsung. Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07 11/87 03 50 melden sollen.