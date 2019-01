In Essen Gefrorene Wasserleitungen in Klos sorgen für schulfrei

Von red/dpa 21. Januar 2019 - 16:20 Uhr

Weil die Wasserleitung der Toiletten zugefroren war, hatten Schüler in Essen frei. Foto: dpa

Hitzefrei kommt in unseren Breitengraden ab und an vor. Aber kältefrei? Zumindest haben die eisigen Temperaturen dafür gesorgt, dass Kinder einer Essener Gesamtschule einen Tag zu Hause bleiben durften.

Essen - Eingefrorene Wasserleitungen in den Klos einer Essener Gesamtschule haben den Schülern am Montag einen freien Tag beschert. Die eisigen Temperaturen hätten die Leitungen der derzeit in Containern untergebrachten Toilettenanlage der Erich-Kästner-Gesamtschule einfrieren lassen, sagte eine Stadtsprecherin.

Die Schüler seien daher am Morgen wieder nach Hause geschickt worden. Eine Firma habe die Leitungen anschließend wieder eisfrei gemacht. Am Dienstag soll der Unterricht wieder wie geplant stattfinden. Die „WAZ“ hatte darüber berichtet.