S-Bahn in Stuttgart Unbekannter begrapscht schlafende 20-Jährige

Von red 19. März 2018 - 16:34 Uhr

In einer Bahn der Linie S4 hat ein Unbekannter eine 20-Jährige belästigt. Die junge Frau war auf der Fahrt eingerschlafen. (Symbolfoto) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In einer S-Bahn der Linie S4 ist in der Nacht auf Samstag eine 20-Jährige von einem Unbekannten unsittlich berührt worden. Die junge Frau war eingeschlafen, als der Mann ihr an den Oberschenkel fasste.

Marbach/Stuttgart - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Samstag in der S-Bahn der Linie S4 eine 20-Jährige sexuell belästigt.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stieg die Frau gegen 2.30 Uhr in Marbach/Neckar in die Bahn und schlief anschließend ein. Kurze Zeit später griff der mutmaßliche Täter ihr an den Oberschenkel. Nachdem er das Gespräch mit der 20-Jährigen suchte, wechselte sie den Platz und setzte sich zu einem unbeteiligten Fahrgast. Zusammen mit zwei ebenfalls unbekannten Begleitern soll der mutmaßliche Täter sie anschließend beleidigt haben.

Unbekannter steigt mit zwei Begleitern aus

Laut Angaben der jungen Frau stiegen alle Beteiligten am Hauptbahnhof Stuttgart aus der S-Bahn aus. Bei dem unbekannten Mann soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann handeln. Die junge Frau beschrieb ihn als südländisch aussehend, von dicker Statur, mit Dreitage-Bart und kurzen schwarzen Haaren. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke.

Die beiden Begleiter werden als etwa 20 Jahre alt beschrieben. Einer von ihnen war etwa 1,80 Meter groß und trug eine Schildmütze. Auch den zweiten Begleiter beschrieb die 20-Jährige mit „südländischem Aussehen“. Er war etwa 1,90 Meter groß und von hagerer Statur.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder den Tätern geben können, insbesondere der unbeteiligte Fahrgast, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.

Auch auf der Theodor-Heuss-Straße ist eine Frau an diesem Wochenende sexuell belästigt worden.