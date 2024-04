In der Nähe von Rutesheimer Freizeitpark

Experten bestätigen die Sichtung nahe der Kraxlalm. Vermutlich handelt es sich um ein Tier auf der „Durchreise". Vor einem Jahr hatte es auch in Weil der Stadt den Nachweis eines Wolfs gegeben.











Die Bilder lassen bei den Experten keinen Zweifel zu: In Rutesheim ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Wolf aufgetaucht. Wie das Landratsamt jetzt vermeldet hat, wurde das Tier am 2. April von einer Wildtierkamera fotografiert – offenbar hat es die Stadt um 3.20 Uhr nachts entlang der Autobahn an der Kraxlalm passiert.