Immer mehr türkische Migranten: Erdogans Druck zeugt Wirkung

Nach seinem Wahlsieg im Mai hat der türkische Präsident Erdogan den Druck auf seine Gegner erhöht.

Die Zahl der türkischen Asylbewerber hat sich in Deutschland binnen Jahresfrist mehr als verdoppelt. Die meisten von ihnen sind Kurden. Allerdings erhalten nur wenige einen Schutzstatus zuerkannt.











Wegen der zunehmenden Repression und der Wirtschaftsmisere in der Türkei suchen immer mehr Menschen von dort Asyl in Europa, vor allem in Deutschland. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) haben in diesem Jahr bis Ende November 56 673 türkische Staatsangehörige in der Bundesrepublik einen Asylantrag gestellt. Das waren mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Zum Vergleich: 2015 beantragten lediglich 1767 türkische Staatsbürger in Deutschland Asyl.