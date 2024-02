Immer mehr IT im Fahrzeug: Strobl: Vernetzte Autos können Polizei ausspähen

Immer mehr IT im Fahrzeug

1 Viele Autos stecken voller Elektronik. Das birgt Probleme für den Datenschutz. Foto: dpa/Jens Kalaene

Innenminister dringt auf bundesweite Regelung zum Umgang mit der IT von Fahrzeugen. Die FDP hält sein Vorgehen für unambitioniert.











Link kopiert



Die Landesregierung sieht in den Daten, die vernetzte Fahrzeuge über die Umgebung sammeln, ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Es gebe zwar keine Erkenntnisse darüber, dass Chinas staatliche Stellen solche Daten gezielt für Spionage- oder Sabotagezwecke ausnutzen, erklärt Innenminister Thomas Strobl in der Antwort auf eine Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Nico Weinmann, die unserer Zeitung vorliegt. Unabhängig von Hersteller und Herkunftsland prüften die Verfassungsschutzbehörden aber sehr wohl Sicherheitsrisiken. Diese bestünden mit Blick auf den Datenschutz und auch auf Cyberangriffe.