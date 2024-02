Im Zusammenhang mit Sperrung in Böblingen/Sindelfingen: Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen auf der A81

Im Zusammenhang mit Sperrung in Böblingen/Sindelfingen

Auf der A81 zwischen Ehningen und Böblingen kommt es am Samstagabend an einem Stauende zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Möglicher Hintergrund ist die Autobahnsperrung wegen Brückenabrissarbeiten in Böblingen und Sindelfingen.











Die Sperrung der A81 wegen Brückenabrissarbeiten zwischen Böblingen und Sindelfingen hat am Wochenende für Staus und damit einhergehend immer wieder auch für Schrecksekunden im Verkehr gesorgt. Dabei war es am Samstagabend zwischen den Anschlussstellen Ehningen und Böblingen-Hulb allerdings nicht geblieben. Hier kam es mutmaßlich im Zusammenhang mit der Sperrung auf der A81 in Fahrtrichtung Singen zu einem Auffahrunfall mit drei Verletzten und rund 100 000 Euro Sachschaden. Vier Autos mussten abgeschleppt werden.