A81-Sperrung wegen Brückenabriss: Das ganz große Verkehrschaos bleibt aus

Neuer Meilenstein beim sechsspurigen Ausbau der A81. In der Nacht auf Samstag rissen Bagger die alte Brücke zwischen Böblinger und Sindelfinger Straße ab. Die Abbrucharbeiten begannen um 22 Uhr und waren bereits am frühen Samstagmorgen abgeschlossen. Derzeit sind mehrere Bagger mit Meißeln, hydraulischen Scheren und sogenannten Pulverisierern im Einsatz, um die Beton- und Stahlüberreste des 1500 Tonnen schweren Bauwerks zu zerkleinern und mit großen Lastern abzutransportieren.

Wegen dieser Baumaßnahme ist die A81 noch bis voraussichtlich Montag, 19. Februar, um 5 Uhr zwischen den beiden Ausfahrten Böblingen-Hulb und Sindelfingen-Ost in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Am Samstag sorgte diese Sperrung in und um die Städte Böblingen und Sindelfingen für Stau – allerdings offenbar nicht in dem von vielen befürchteten Ausmaß. Die für die den Autobahnausbau zuständige Projektgesellschaft Deges hatte für die Maßnahme nämlich das Ende der Faschingsferien ausgewählt.

Lesen Sie auch

Laut Projektleiter Johannes Kuhn habe sich dieses Wochenende in der vorherigen Abstimmung als günstig erwiesen, weil es keine Kollisionen mit anderen großen umliegenden Veranstaltungen und Baumaßnahmen gegeben habe. Außerdem sei die A81 keine klassische Ferienrückreiseautobahn. „Bei einer Sperrung der A8 hätte das ganz anders ausgesehen“, so Johannes Kuhn von der Deges (die Abkürzung steht für Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH).

Tatsächlich blieb zumindest am Samstag zumindest das ganz große Verkehrschaos weitgehend aus. Allerdings wälzten sich durchaus unter anderem durch die Umleitungsstrecke Mahdentalstraße lange Blechkolonnen und auch auf der B 464 zwischen Dagersheim und der Böblinger Hulb staute sich der Verkehr. Später am Nachmittag kam es vor den jeweiligen Ausleitungen an beiden Enden des gesperrten Abschnitts zu längeren Staus auf der A81.

Ein ausführlicher Bericht folgt in der kommenden Ausgabe.