Im Zug von Herrenberg nach Tübingen: Drei Männer bedrohen 20-Jährigen – Zeugen gesucht

1 In einem Zug und in der Bahnhofshalle soll ein 20-Jähriger bedroht worden sein. Foto: Michael Werndorff/IMAGO/Achim Duwentäster

Auf dem Weg von Herrenberg nach Tübingen ist ein 20-Jähriger im Zug von drei Unbekannten angerempelt und provoziert worden. Später sollen ihm die Männer gefolgt sein und ihn bedroht haben. Die Bundespolizei sucht Zeugen.











Ein 20-jähriger Mann ist am Samstagabend im Zug von Herrenberg nach Tübingen von drei bisher unbekannten Männern beleidigt worden. Wie die Bundespolizei mitteilt, stieg der junge Mann gegen 18.50 Uhr in Herrenberg in den Zug ein. Dabei wurde er von den drei Männern offenbar absichtlich angerempelt. Später sollen sie dem 20-Jährigen im Zug gefolgt sein und ihn mehrfach provoziert haben.