14 Familie Nopper in Feierstimmung nach dem Sieg am Wahlabend. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Stuttgart - Am Freitagabend auf der letzten Podiumsdiskussion vor der OB-Wahl an diesem Sonntag antwortete Frank Nopper bei Stuggi.TV auf die Frage, welches Tier er gerne wäre: „Unsere Hauskatze, weil die mehr gepflegt und verehrt wird als ich selbst“. Zwei Tage später steht der CDU-Politiker kurz vor 20 Uhr erneut bei Moderator David Rau im Wahlstudio in den Design Offices Eberhardhöfe, und zwar in einer neuen Rolle – nicht als Katze, sondern als neuer Stuttgarter OB.