Im Impfzentrum in Stuttgart abgewiesen

1 Soll man Kinder, die gesundheitlich nicht vorbelastet sind, überhaupt gegen Corona impfen? Eine Empfehlung der Impfkommission gibt es dafür jedenfalls nicht. Foto: dpa

Eine 17-jährige Gymnasiastin will sich im Impfzentrum Liederhalle impfen lassen, wird aber abgewiesen. Nun setzt sie auf einen Kinderarzt, bei dem sie auf der Warteliste steht. Auch viele Kinderärzte impfen aber gesunde Kinder nicht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Hoffnungsfroh ging die 17 Jahre alte Gymnasiastin zur Liederhalle, einen Impftermin in der Tasche. Guten Mutes, dass sie im Impfzentrum des städtischen Klinikums den ersten und bald auch den zweiten Piks mit dem Wirkstoff von Biontech bekommen würde. Dass auch sie sich endlich sicherer fühlen könnte in der Coronapandemie. „Ich will mich impfen lassen, dass ich auch geschützt bin und mir keine Sorgen mehr machen muss“, sagt die Heslacherin. Das ist auch der Wunsch ihrer Eltern. „Ich bin auch gut informiert“, betont sie.