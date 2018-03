Im Blühenden Barock Ludwigsburg Ostereier-Malaktion für die gute Sache

Von pho 23. März 2018 - 14:40 Uhr

Die Ostereier-Allee im Blühenden Barock ist die größte in Deutschland. Foto: Strohwelten Ludwigsburg

Eine besondere Aktion der Strohwelten-Ausstellung im Blühenden Barock zu Ostern: Am Wochenende 24. und 25. März können Besucher Ostereier bunt gestalten – und für Deutschlands größte Ostereier-Allee spenden.

Ludwigsburg - Eine Woche vor Ostern bietet die Strohwelten-Ausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg ein gemeinschaftliches Eier-Bemalen an. An diesem Samstag und Sonntag können Besucher in der Zeit von 10 bis 17 Uhr an der Gastronomie der Strohwlten ausgeblasene Eier bemalen. Die Organisatoren stellen Arbeitstische und Farben zur Verfügung. Eier gibt es für 30 Cent pro Stück zu kaufen, es können aber auch eigene mitgebracht werden. Wer mag, kann anschließend seine bemalten Kunstwerke spenden. Damit wächst dann Deutschlands längste Ostereier-Allee im Blühenden Barock, die es seit vier Jahren gibt, und die in diesem Jahr bereits mehr als 10 000 Eier zählt. Für jedes bunt bemalte Ei, das gespendet wird, gehen 50 Cent an lokale Projekte der Aktionen Helferherz und Herzenssache. Dabei werden arme oder unverschuldet in Not geratene Menschen sowie hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche unterstützt. „So können wir den guten Geist von Ostern auch in unser Handeln übernehmen“, sagt die Strohwelten-Organisatorin Alisa Ühle. Die Ostereier-Allee ist bis zum 22. April im Blühenden Barock zu sehen.