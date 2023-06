1 Die Frauen wechselten rasant die Fahrspuren. Foto: Imago//Rolf Kremming

Schnelle Autos sind Männerkram? Keineswegs! Manchmal gerät die Liebe für viele PS aber in falsche Bahnen: Zwei 19 Jahre alte Frauen haben sich in der Nacht zum Donnerstag ein illegales Rennen in Ludwigsburg geliefert. Die beiden starteten mit einem BMW und einem VW gegen 2.15 Uhr aus der Einfahrt eines Supermarktes in die Schwieberdinger Straße und fuhren danach rasant in Richtung Innenstadt. Hierbei wechselten sie mehrmals abrupt die Fahrspuren und schnitten sich gegenseitig.