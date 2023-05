1 Polizeibeamte waren Zeugen eines illegalen Autorennens. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig / Eibner-Pressefoto

Ein 20-Jähriger ist in ein illegales Autorennen verwickelt. Als die Polizei kommt, verständigt er seine Eltern. Diese behindern massiv die Arbeit der Einsatzkräfte.









Mehrere Einsatzkräfte der Polizei waren am frühen Dienstagmorgen notwendig, um die Eltern eines 20-Jährigen, der an einem illegalen Fahrzeugrennen teilgenommen hatte, zu beruhigen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Streifenwagen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg gegen 3 Uhr die A 81 an der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost verlassen und war auf die Mahdentalstraße in Sindelfingen eingebogen. Dort konnten die Beamten beobachten, wie ein Porsche und ein BMW nebeneinander auf der Mahdentalstraße auf Höhe einer Bushaltestelle standen. Kurz darauf heulten die Motoren beider Fahrzeuge laut auf, die jeweiligen Fahrer beschleunigten mit Vollgas auf mindestens 100 Stundenkilometer und lieferten sich ein Rennen. Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf und konnte die beiden Fahrzeuge schließlich stoppen.