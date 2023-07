1 Müllsünder müssen mit hohen Strafen rechnen. Foto: dpa/Soeren Stache

In Vaihingen/Enz gibt es derzeit viele illegale Müllablagerungen. Mit akribischer Kleinarbeit können einige Müllsünder ermittelt werden.









Vaihingen/Enz - Dass einige Unverbesserliche ihren Müll nicht auf die Deponien bringen, sondern – zumeist im Schutze der Nacht – wilde Müllhalden im Wald oder an anderen abgelegenen Stellen anhäufen, ist nichts Neues. Allerdings haben die Beschwerden in den Kommunen über dieses Phänomen auch im Kreis Ludwigsburg in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. Eine besondere Häufung dieser wilden Müllablagerungen stellen gerade die Bauhofmitarbeiter in Vaihingen/Enz fest. „Während der Coronapandemie hat es wirklich unschöne Ausmaße angenommen“, erklärt Mario Steigleder, der Pressesprecher der Stadt Vaihingen/Enz.