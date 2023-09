Wilde Pferde am Straßenrand

Illegale Graffiti in Stuttgart

1 Stilisierte Pferde an der Rotenwaldstraße. Foto: js

Ein neuer Strich in der Stadt: An einer hohen Stützmauer in einer Kurve der Rotenwaldstraße haben Unbekannte ein Graffiti aufgesprüht, dass unverkennbar einen Stuttgart-Bezug hat. Zu sehen sind neun stilisierte Pferde oder auch Rössle, wie sie bergab galoppieren. Eine Anspielung auf die vielen Pferdestärken, die hier täglich unterwegs sind?