1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

In den vergangenen Tagen entsorgen Unbekannte in den Weinbergen in Obertürkheim Elektrogeräte und Möbel. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Obertürkheim - Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in Stuttgart-Obertürkheim illegal Müll entsorgt, dabei handelte es sich um Elektrogeräte und Möbel. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, entsorgten die Unbekannten im Zeitraum zwischen Freitag und Dienstag in den Weinbergen in der Verlängerung der Luise-Benger-Straße in Richtung Waldgebiet Kühlschränke, Fernsehgeräte und Möbel. In der Markgräflerstraße in Fahrtrichtung Rotenberg zerkleinerten sie zudem einen Schrank und warfen die Teile in einen Schacht, der an einen Wasserablauf angrenzt.

Wegen der vorgefundenen Menge gehen die Beamten davon aus, dass der Transport mit einem Pritschenwagen oder Ähnlichem erfolgt sein muss. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3300 zu melden.

