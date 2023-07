Zitzelsberger will nicht mehr IG-Metall-Chef werden

1 Roman Zitzelsberger wurden lange Ambitionen auf den Posten des Vorsitzenden nachgesagt – nun hat er alle Spekulationen beendet. Foto: dpa/Tom Weller

Der baden-württembergische IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger will nun doch nicht Teil der künftigen Gewerkschaftsführung in Frankfurt werden – aus ganz persönlichen Gründen, wie er im Interview schildert.









Mitte Oktober stellt sich die IG Metall auf dem Gewerkschaftstag in Frankfurt neu auf. Trotz intensiver Vorarbeit will Baden-Württembergs Bezirksleiter Roman Zitzelsberger nicht mehr in das neue Führungsteam wechseln.