Per Aufzug vom Neckar in die Altstadt?

1 Der Höhenunterschied innerhalb Besigheims stellt eine Hürde da. Ein Aufzugsturm könnte diese nehmen . . . Foto: Simon Granville//Bearbeitung: Lange

In Besigheim und Marbach (Kreis Ludwigsburg) gibt es schon lang die Idee, Neckar und Altstadt miteinander zu verbinden. In Besigheim ist jetzt klar, dass das möglich wäre. Wie realistisch ist die Umsetzung?









Wer in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) vom Neckarufer zu Fuß hinauf in die historische Altstadt möchte, hat ganze 85 Stufen zu überwinden: auf einem Privatweg ohne Winterdienst, dafür mit Nutzung auf eigene Gefahr. Alternativ erklimmt man den Berg über einen kurzen Umweg und steile Gassen. Oder einen längeren Umweg mit weniger Steigung. Schon lang gibt es daher auch im Sinn der Barrierefreiheit die Idee, einen Aufzug zu installieren. Um Touristen den Weg in die Altstadt zu erleichtern und gleichzeitig den Verkehr aus ihr fernzuhalten. Eine Machbarkeitsstudie zeigt jetzt auf, dass das rein technisch Wirklichkeit werden könnte.