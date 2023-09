IAA in München

10 Hübsch, aber nicht straßentauglich: Bei der IAA ist auch ein Sportwagen aus Lego-Bausteinen zu sehen. Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Bei der IAA zeigen Hersteller aus aller Welt, was sie in den kommenden Jahren auf den Markt bringen werden. Eine Frage steht dieses Jahr besonders im Fokus: Welche Autos sollen die chinesische Konkurrenz in Schach halten?









750 Aussteller aus 38 Ländern zeigen bei der Messe IAA Mobility mehr als 300 neue Produkte. Im Mittelpunkt der Schau in München stehen neue Autos, auch wenn viele weitere Themen angesprochen werden – von Solarzellen für die Karosserie bis zur Ladeinfrastruktur. In unserer Bildergalerie zeigen wir neun Modelle, die in den ersten Messetagen die meiste Aufmerksamkeit geweckt haben.