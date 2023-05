1 Die Lebensmittelüberwachung ist aus Verbrauchersicht unverzichtbar – doch zwischen eklatanten Verstößen und kleineren Fehlern wird wenig unterschieden. Foto: dpa/Uwe Anspach

Der Waiblinger Gourmet-Gastronom Bernd Bachofer findet sich in der Sünderkartei der Lebenshygiene wieder – obwohl sich sein vergleichsweise harmloses Versäumnis am Ruhetag ereignete.









Waiblingen - Wenn er die Zeit noch mal zurückdrehen könnte, würde sich Bernd Bachofer den kleinen Absacker zum Arbeitsschluss wohl verkneifen – und in seiner Küche auch am Ruhetag erst mal klar Schiff machen. Doch der Sternekoch aus Waiblingen hatte an besagtem Abend Ende November einen schwachen Moment. Spät war seine Küchencrew vom Catering bei einem Firmenevent der Wohninvest-Gruppe in Fellbach heimgekehrt, außerdem stand der Geburtstag des in Rommelshausen aufgewachsenen 54-jährigen Gastronomen vor der Tür. Also entschied sich Bachofer, im Kreise seines Teams lieber aufs Wiegenfest anzustoßen, als Schlag Mitternacht noch die Spülbürste in die Hand zu nehmen.