Wo heute Autos parken, sollen in sieben Jahren pünktlich zur Internationalen Bauausstellung die Surfer in Sindelfingen unterwegs sein.

Sindelfingen - Noch liegt das Sindelfinger Breuningerland im Osten der Stadt, im Gewerbegebiet direkt an der Autobahn. Mit dem Betoncharme der späten 1970er Jahre empfängt das 1980 eröffnete Shoppingcenter die Kunden. Rings um das Einkaufszentrum befinden sich graue Parkflächen. In zehn Jahren soll das alles anders aussehen: Ein neuer Stadtteil soll um das Einkaufszentrum herum wachsen, ein grünes Band sich um die Shoppingmall winden. Auf der einen Seite zum Goldbach hin werden in einem neuen Wohngebiet 2000 Menschen leben, auf der anderes Seite Richtung Autobahn sollen dann 5000 bis 7000 Menschen in neu angesiedelten Firmen arbeiten. Und dazwischen plant Breuninger einen „Square“ mit einer Surferwelle im Sommer und einer Eisbahn im Winter.