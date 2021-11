10 Dinge in Stuttgart, die unbedingt ein „the“ brauchen

10 Die Kehrwoche kann nur noch „The Kährwoche“ heißen. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Landeskampagne „The Länd“ spaltet die Gemüter, derweil wird aus dem Stuttgarter Ratskeller „the Ratskeller“. Uns fallen weitere Dinge ein, die auf jeden Fall ein „the“ brauchen. Eine nicht ganz ernst gemeinte Sammlung.















Stuttgart - Die Gemüter in den sozialen Netzwerken haben sich noch längst nicht beruhigt, da gießt die neue Pächterin des Stuttgarter Ratskellers, Denise Schuler, eher ungewollt weiteres Öl ins Feuer. Unabhängig von der Werbeagentur Jung von Matt/Neckar, die für die Landesregierung die neue Imagekampagne „The Länd“ erschaffen und damit einen Sturm in den sozialen Netzwerken ausgelöst hat, hat Schuler mit einer weiteren Agentur für sich die Idee entwickelt, den Ratskeller in „the Ratskeller“ umzubenennen. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten.

Wir halten die überwiegend negative Resonanz in den sozialen Netzwerken für unangebracht. Vielmehr steht für uns die Frage im Raum, ob es ohne „the“ überhaupt noch geht. Offensichtlich sind die Werber ihrer Zeit weit voraus und haben am Horizont einen Trend erkannt. Damit Stuttgart noch schneller in der Zukunft ankommt, haben wir weitere Institutionen gesammelt, die unbedingt ein „the“ brauchen.

