1 Ein Polizeihubschrauber ist am Mittwochvormittag über Stuttgart unterwegs gewesen. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Streng gesicherte Fahrzeuge, viel Polizei auf den Straßen und ein Hubschrauber am Himmel: Ein besonderer Konvoi hat am Mittwochvormittag für Aufsehen in Stuttgart gesorgt. Der Grund ist außergewöhnlich.









Was ist da denn los? Das haben sich am Mittwochvormittag zahlreiche Beobachter gefragt, denen in Stuttgart ein besonderer Konvoi aufgefallen ist. Auf der B 10 war da ein großes Polizeiaufgebot unterwegs, aus der Luft gesichert von einem Polizeihubschrauber. Ein Großeinsatz etwa?