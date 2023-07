1 Nach dem Anschlag auf dem Friedhof in Altbach ziehen die Ermittlungen immer größere Kreise. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Nach dem Handgranatenwurf in Altbach vor knapp vier Wochen richten sich die Ermittlungen nun gegen die angegriffene Clique.









Spezialkräfte der Polizei haben am Dienstagmorgen sechs Wohnungen in Stuttgart und im Kreis Esslingen durchsucht. Die Aktion galt mutmaßlichen Beteiligten beim Handgranatenanschlag am 9. Juni auf dem Friedhof in Altbach (Kreis Esslingen). Die sechs Verdächtigen sollen zu dem Teil der Trauergemeinde gehören, die den tatverdächtigen 23-jährigen Angreifer verfolgt und schwer verletzt hatte.