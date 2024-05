1 Howard Carpendale 2022 bei einem Konzert in Stuttgart. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone/Ferdinando Iannone

Nach Marius Müller-Westernhagen plagen auch Howard Carpendale auf seiner aktuellen Tour gesundheitliche Probleme. Eine vorsichtige Prognose für das Stuttgart-Konzert am 2. Juni.











Link kopiert



Nachdem Marius Müller-Westernhagen (75) am Dienstag sein Konzert in Stuttgart aus gesundheitlichen Gründen fünf Minuten vor geplantem Beginn absagen musste, gibt nun der Gesundheitszustand eines anderen Dinos im Showgeschäft Anlass zur Sorge: Schlagerstar Howard Carpendale sagte aufgrund eines grippalen Effekts Konzerte in Wien und Nürnberg am 19. und 21. Mai ab, wie der 78-Jährige seinen Fans auf Instagram mitgeteilt hatte. Die „Let’s do it again“-Tour soll am 2. Juni auch in Stuttgart in der Schleyer-Halle gastieren. Wie sind die Aussichten?