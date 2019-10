1 Auch „The Conjuring“ war vielen Zuschauern zu gruselig. Foto: © 2012 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved./Michael Tackett

Nicht immer muss man an Halloween verkleidet auf eine Party gehen, um sich zu gruseln. Viele ziehen einen entspannten, aber ebenfalls schaurigen Abend auf dem Sofa bei einem guten Horrorfilm vor. Manche Filme sind aber so hart, dass viele Zuschauer es nicht bis zum Ende durchhalten.

Stuttgart - Immer wieder gibt es Horrorfilme, die trotz extremem Gruselfaktor den Weg in den Mainstream schaffen. So war „Es“ ein absoluter Kassenschlager und auch die Filme aus dem „Conjuring“-Universum füllen regelmäßig die Kinosäle. Allerdings kann es da auch gut mal passieren, dass ein Film dem Publikum dann doch zu heftig ist.

Wer lieber feiern geht: Hier gibt es elf Partytipps für die Region

Im Kino setzen viele dann vielleicht noch auf subtiles Zukneifen der Augen, um sich nicht die Blöße zu geben und den Saal zu verlassen. Zuhause sieht es da ganz anders aus und man kann den Film kurzerhand abbrechen. Bereits 2017 hat Netflix eine Liste über die Filme veröffentlicht, bei denen das Publikum kurz vor Schluss aufgab.

Cabin Fever (2016)

Dieses Remake des 2004 von Eli Roth gedrehten Films hatte es in sich: Eine Gruppe junger Leute will in einer Waldhütte ein paar wilde Tage verbringen. Doch dann bricht eine mysteriöse Krankheit aus, die die Urlauber mehr als blutig das Leben kostet.

Carnage Park (2016)

In diesem Film von Sam Peckinpah geht es um eine Frau, die in einer eingezäunten Wüste ums Überleben kämpft. Aber die Stimmung macht sehr bald deutlich: In diesem Film überlebt niemand.

México Bárbaro (2014)

In dieser Anthologie haben verschiedene Regisseure die brutalsten und gruseligsten Sagen und Legenden Mexikos verfilmt. Von Urban Legends bis zu grausamen Opfern der Azteken haben die Geschichten eine Sache gemeinsam: Blut.

Piranha (2010)

Ein weiteres Remake, das es in die Liste geschafft hat. Blutrünstige Piranhas machen sich über einen beliebten Badestrand her. Da findet auch die wildeste Party ein schnelles Ende. Alexandre Aja hat hier einmal mehr bewiesen, dass er ein Meister des Grauens ist.

Raw (2016)

Horrorfilme aus Frankreich sind dafür bekannt, nichts für zarte Gemüter zu sein. Bei einigen Vorstellungen im Kino sollen sogar Leute in Ohnmacht gefallen sein. Worum gehts? Eine zunächst vegetarische Studentin, die ein wenig zu sehr auf den Geschmack von Fleisch kommt.

Teeth (2017)

Was zunächst kurios klingt, entpuppt sich als blutiges Spektakel, das zumindest bei Männern heftige Phantomschmerzen auslösen könnte. Nachdem Dawn entdeckt hat, dass sie Zähne in der Vagina hat, beginnt sie, ihre Sinnlichkeit zu erkunden.

The Conjuring (2013)

Mit manchen Geistern ist absolut nicht zu Spaßen. Dieser Streifen handelt von der auf wahren Begebenheiten beruhenden Geschichte der Ermittler für paranormale Ereignisse Ed und Lorraine Warren, die unheimliche Vorkommnisse in einem abgelegenen Farmhaus untersuchen sollen.

The Human Centipede 2: Full Sequence (2011)

Dieser Film schafft es, seinen Vorgänger an Brutalität und Ekel noch zu überbieten. In diesem Körperhorror versucht ein Mann, aus Zwölf hilflosen Opfern einen menschlichen Tausendfüßler zu erschaffen.

The Void (2016)

Die Nachtschicht von Sheriff Carter wird plötzlich ungemütlich, als ihm ein blutüberströmter Mann vor das Auto läuft. Der Mann wurde Opfer eines Rituals, das ein Tor zur Hölle geöffnet hat. Und die dortigen Bewohner sind ja selten friedfertig.

Jeruzalem (2015)

Die jungen Touristen Sarah, Rachel und Kevin erleben eine böse Überraschung, als während ihres Trips in die heilige Stadt plötzlich die Apokalypse beginnt.