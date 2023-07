1 Die aktuellen Spritpreise sind für manche Autofahrer kaum mehr zu bezahlen. Wie die Bundesregierung entlasten will – und was Experten vorschlagen. Foto: dpa/Nicolas Armer

Die hohen Energiepreise belasten Verbraucher. Wie die Bundesregierung entlasten will und warum Experten den von Christian Lindner vorgeschlagenen Tank-Rabatt ablehnen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wer in diesen Zeiten sein Auto betankt, muss tief in die Tasche greifen, die Spritpreise sind in den vergangenen Wochen rasant gestiegen. Die Bundesregierung arbeitet nun an einem Paket, das die Verbraucher entlasten soll – nicht nur bei den Preisen an der Zapfsäule. Welche Pläne die Ampel-Koalition hat und warum sowohl Regierungsmitglieder als auch Ökonomen einen Tankrabatt ablehnen.