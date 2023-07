6 Renate Herrmann bietet verschiedene Schätze an. Foto: esc

Die Familie Herrmann ist auch bei den Hofflohmärkten am Samstag in Fellbach dabei. Sie ist eine der mehr als 20 Adressen der Trödel-Tour. Auch besondere Garagenschätze werden geboten.









Die Hofflohmarktsaison startet in Fellbach mit einer vereinten Aktion: Mehr als 20 Anwohner über die Stadt verteilt präsentieren am Samstag, 29. Juli, von 10 bis 16 Uhr auf ihrem Grundstück eine große Bandbreite an Dingen an. Privatleute, unter anderem in der Flurstraße, der Wagnerstraße, Cannstatter Straße oder der Hinteren Straße, bieten an, was sie nicht mehr brauchen – vom Geschirr bis zur Bettwäsche, vom Designerkleid bis zum antiken Schatzkästchen.