Stuttgart - 90 Meter hoch soll er einmal werden, an der Stelle, an der der Porsche Design Tower sich erheben soll, tut sich aktuell aber nur eine sehr tiefe Baugrube auf. In der wird am Dienstag, 20. Oktober, der Grundstein für das Hochhaus gelegt, das nach seiner Fertigstellung zu den höchsten Gebäuden in der Landeshauptstadt zählen wird. Nach Verzögerungen bei der Baugenehmigung soll das Hochhaus im Jahr 2022 fertig sein.