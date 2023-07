12 Weitere Impressionen von der Hitzewelle in Stuttgart Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Die einen feiern oder vergnügen sich im Freibad, die anderen bleiben lieber zuhause: Egal, wo man den heißesten Tag des Jahres verbracht hat, wichtig war, viel zu trinken.









Die Hitzewelle hat ihren Höhepunkt erreicht. Am Sonntag wurden an Teilen des Flughafens über 37 Grad gemessen. Am Schnarrenberg in Münster waren es knapp 35 Grad. Während die einen sich durch die hohen Temperaturen nicht abschrecken ließen und auf den verschiedenen Festen sowie in den Freibädern in Stuttgart unterwegs waren, blieben die anderen lieber zuhause. „Wir hatten zum Glück niemanden mit Hitzschlag“, sagt Dr. Alexander Krohn vom Klinikum Stuttgart, gegen 15 Uhr.