Wer schützt wen an heißen Tagen?

Wer besonders unter der Hitze leidet, wird in Frankreich nach seinem Zustand gefragt und mit Wasser versorgt. So weit ist Deutschland noch nicht, aber Ludwigsburg macht erste Schritte.









Dass sich Hitze auf die Gesundheit auswirken kann, spüren in diesen Tagen wohl die meisten. Und das gilt nicht nur für ältere oder kranke Menschen. Laut der Krankenkasse AOK Baden-Württemberg waren im Jahr 2020 im Land besonders junge Leute zwischen 15 und 29 Jahren von Hitzeschäden betroffen. Doch was kann man tun, damit die Menschen auch bei steigenden Temperaturen gesund bleiben? Dazu will der Landkreis Ludwigsburg nun ein Hitzeschutzkonzept erstellen.