Vier Tage und vier Nächte wurde verhandelt, jetzt steht ein Plan: Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU-Länder haben sich auf ein historisches Corona-Hilfspaket geeinigt.

Brüssel - Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten haben sich auf das Corona-Hilfspaket geeinigt. Nach vier Tagen und vier Nächten der Verhandlungen stimmten sie dem 1,8 Billionen Euro (2,1 Billionen Dollar) schweren Pandemie-Hilfspaket am Dienstagmorgen in Brüssel zu. Die Einigung „zeigt unseren Glauben in unsere gemeinsame Zukunft“, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel, der auch Gastgeber des Gipfels war und die Einigung mit dem Wort „Deal!“ auf Twitter verkündet hatte. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte: „Es ist ein historischer Tag für Europa.“

Es geht um ein teils schuldenbasiertes Konjunktur- und Investitionsprogramm. Um der größten Rezession der Geschichte entgegenzutreten, einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf einen Coronavirus-Fonds in Höhe von 750 Milliarden Euro, der in Form von Darlehen und Zuschüssen an die am härtesten vom Virus getroffenen Länder gehen soll. Außerdem gibt es einen auf sieben Jahre angelegten EU-Haushalt in Höhe von einer Billion Euro.

„Nie zuvor hat die EU so in die Zukunft investiert“

Die Zuschüsse sollten zunächst 500 Milliarden Euro betragen, doch diese Zahl wurde auf 390 Milliarden abgesenkt. Zuvor hatte es Streit über die Form der Hilfen gegeben. Die „Sparsamen“ Niederlande, Österreich, Finnland, Schweden und Dänemark wollten Hilfen nur als Kredite verbunden mit Auflagen, und nicht als Zuschüsse vergeben. Bis Sonntagabend rückten sie etwas davon ab, indem sie vorschlugen, jeweils 350 Milliarden Euro als Corona-Kredite und -Zuschüsse zu vergeben.

„Nie zuvor hat die EU so in die Zukunft investiert“, teilte die belgische Ministerpräsidentin Sophie Wilmes mit. Die 27 Staats- und Regierungschefs drängten sich im Hauptsaal des Europa-Centers, stießen die Ellbogen aneinander und machten Witze, bevor sie das Paket final absegneten. Es war einer längsten EU-Gipfel überhaupt und ursprünglich auf nur zwei Tage angelegt.