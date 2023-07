1 Das Hip-Hop Open fand 2015 in Stuttgart statt. Foto: Lichtgut/Ines Rudel/Lichtgut/Ines Rudel

Im Jahr 2015 fand das vorerst letzte Hip-Hop Open in Stuttgart statt – danach wollten die Veranstalter aufgrund mangelnder Einnahmen nicht mehr weiter machen. Nun kommt das Festival in die Mutterstadt zurück, aber in veränderter Form. Statt als Ein-Tages-Festival findet das Hip-Hop Open von Freitag, 28. Juli, bis Sonntag, 30. Juli, an verschiedenen Standorten in der Stadt statt. Neben den beiden Hauptbühnen auf dem Cannstatter Wasen werden die Auftritte ergänzt durch Aftershowpartys, die in Fridas Pier, in der Schräglage, im Perkins Park und im Wizemann stattfinden und zu denen ebenfalls namhafte Künstler und Künstlerinnen eingeladen sind.