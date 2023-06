1 Bei Festivals (hier beim Auftritt der Fantastischen Vier 2022 auf dem Cannstatter Wasen) sollen sich alle sicher und wohl fühlen. Dafür gibt es nun Awareness-Teams. Foto: dpa/Marijan Murat

Nach Vorwürfen gegen Rammstein und deren Frontmann Till Lindemann wird über sexuelle Gewalt auf Konzerten debattiert. Bei den Sommerfestivals auf dem Wasen sollen Übergriffe verhindert werden. Erstmals sind Awareness-Teams im Einsatz.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Dieter Thomas Kuhn (22. Juli) und Cro (5. August) sind bereits ausverkauft. Bei diesen Top-Acts des Wasensommers 2023 werden jeweils 25 000 Fans erwartet. Diese Anzahl ist diesmal die Höchstgrenze. Vor etwa einem Jahr erlebten auf demselben Festgelände bei Rammstein an zwei Tagen jeweils 50 000 Menschen, also doppelt so viele, die Feuershow der Brachialrocker.