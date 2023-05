1 Vor dem Stuttgarter Opernhaus soll es vom 30. Juni an eine Außengastronomie geben. Die Radfahrer können aber weiter durch den Oberen Schlossgarten fahren. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

So sieht die Einigung aus: Weniger Bänke und Tische, die mit den Containern an die Seite wandern. Der Rad- und Fußweg wird nicht beeinträchtigt.









Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst, die Württembergischen Staatstheater und die Stadt haben sich auf eine Lösung verständigt, die eine Außengastronomie vor der Oper von Ende Juni an ermöglicht. Das haben die an einem Gespräch Beteiligten am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung festgestellt. Die Idee der temporären Theaterterrasse schien zuletzt nicht umsetzbar, weil die städtische Straßenverkehrsbehörde keine Chance zur Verlegung der Hauptradroute 1 gesehen hat. Sie verläuft vor dem Littmannbau. Diese auf der B 14 oder zwischen der Bundesstraße und der Oper sowie dem Kulissengebäude verlaufen zu lassen, stieß auf Widerstand der Verwaltung und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Die Landesabteilung Vermögen und Bau schlug vergeblich vor, eine Spur der B 14 vorübergehend für den Radverkehr zu sperren.