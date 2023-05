Hilfsprojekt in Ludwigsburg

1 Über die erste Übergabe der Sachspenden freuen sich sich (von links) Nanette Peithmann von der Aktion Einkaufswagen, Laden-Inhaber Hergen Blase sowie Geschäftsfpührerin Ulrike Bötcher und Ehrenvorsitzender Horst Michael Alt von der Ludwigstafel. Foto: Andreas Hennings

Die „Aktion Einkaufswagen“ ist neu in Ludwigsburg. Kunden des Unverpackt-Ladens können Ware an die Ludwigstafel spenden – in den ersten drei Wochen kam 23 Kilogramm zusammen.









Beim gewöhnlichen Einkauf auch bedürftigen Menschen etwas Gutes tun – mit dieser Idee tritt die Initiative „Aktion Einkaufswagen“ neben vereinzelten anderen Städten in Deutschland jetzt auch in Ludwigsburg auf den Plan. Seit Anfang April kann das soziale Projekt im Unverpackt-Laden „ohne PlaPla“ in der Lindenstraße praktiziert werden.