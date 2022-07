25 Sommerliches Gelb: Herzogin Kate recycelt für Wimbledon (rechts) ein Kleid von ihrer Jamaika-Reise. Foto: Imago/i-Images

Für Wimbledon recycelt Herzogin Kate einen Look ihrer Jamaika-Reise: Ein sonnengelbes Kleid mit großer Schleife an der Schulter.















Link kopiert

Was gehört zum englischen Sommer dazu wie Cricket und Picknicks? Wimbledon, das prestigeträchtigste Rasentennisturnier der Welt. Und zu Wimbledon gehört seit einigen Jahren Herzogin Kate, die seit 2017 Schirmherrin des „All England Lawn Tennis and Croquet Club“ ist.

In dieser Funktion verteilt sie an den Finaltagen auch die Trophäen an die Sieger des Tennisturniers. Am Samstag überreichte sie Jelena Rybakina die Siegesschale, am Sonntag bekam Novak Djokovic aus ihren Händen den Pokal.

Für das Finalspiel der Damen holte Herzogin Kate ein Outfit aus dem Kleiderschrank, das wie für einen Sommertag gemacht ist: Ein sonnengelbes Kleid von Roksanda, das die 40-jährige Frau von Prinz William bereits auf ihrer „Royal Tour“ durch die Karibik im Frühjahr trug.

Kate peppt alte Outfits mit Accessoires auf

Das gelbe Midi-Kleid mit der großen Schleife an der Schulter wurde für die Bedürfnisse der Herzogin leicht abgeändert: Im Original hat das Kleid keine Ärmel.

Kates Kleider verschwinden nach einem Mal tragen nicht in ihrem sicherlich ordentlich dimensionierten Schrank. Die 40-Jährige ist für ihr geschicktes Moderecycling bekannt. Das gelbe Roksanda-Kleid peppte sie in Wimbledon mit einem großen Strohhut auf: Der gab dem Outfit erstens gleich einen anderen Dreh und schützte zweitens vor der stechenden Sonne am Center Court.