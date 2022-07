7 Herzogin Kate und Prinz William in der „Royal Box“ von Wimbledon. Foto: AFP/SEBASTIEN BOZON

Herzogin Kate ist ein begeisterter Tennis-Fan. Als Schirmherrin ist Wimbledon ein Pflichttermin für die 40-Jährige. Am Dienstag saßen sie und Prinz William in der „Royal Box“.















Bei Wimbledon ist sie „Spectator in Chief“ – für Herzogin Kate ist das traditionelle Tennisturnier in London ein Pflichttermin. Schließlich ist die 40-Jährige die Schirmherrin des „All England Lawn Tennis and Croquet Club“. Es heißt, Kate sei selbst eine leidenschaftliche Tennisspielerin, die Anmer Hall, den Landsitz der Familie Cambridge, sogar mit einem Sandplatz ausstatten ließ.

Am Dienstag waren Kate und ihr Mann Prinz William vor Ort, als sich der Brite Cameron Norrie gegen David Goffin aus Belgien durchsetzte.

Herzogin Kate recycelte einen Look, in dem man sie vor Kurzem schon gesehen hatte: Sie hatte ein kornblumenblaues Pünktchenkleid von Alessandra Rich an, das sie das erste Mal bei den Feierlichkeiten zum „Platinum Jubilee“ der Queen Anfang Juni getragen hatte, als sie im Londoner Westen eines der vielen Straßenfeste besuchte.