Thekla Walker ist nach ihrer Erkrankung zurück. (Archivbild)

Wegen einer Herzmuskelentzündung musste die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker eine Pause einlegen. Nun nimmt sie ihre Amtsgeschäfte wieder auf.















Nach mehrwöchiger Zwangspause durch eine Herzmuskelentzündung nimmt Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) am Montag wieder ihre Amtsgeschäfte auf. Dies teilte ein Sprecher am Freitag in Stuttgart mit.

Gleichwohl müsse sie sich noch zurücknehmen und werde erst langsam ihre Außentermine steigern. Ende April hatte Walker ihre Erkrankung öffentlich gemacht und erklärt, bis nach den Pfingstferien keine Termine wahrzunehmen.