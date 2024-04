Hendrik Wolff war in Stuttgart-Sillenbuch kein Unbekannter. Als CDU-Vorstandsmitglied des Ortsvereins und langjähriger Bezirksbeirat zeigte er über viele Jahre Engagement in der Kommunalpolitik. Jetzt ist er überraschend gestorben.

Viele Menschen im Stadtbezirk Sillenbuch trauern um Hendrik Wolff. Wie jetzt erst bekannt wurde, ist der Heumadener am 1. April im Alter von 57 Jahren gestorben. Hendrik Wolff war lange Jahre im CDU-Ortsverein engagiert, zuletzt als Vorstandsmitglied und stellvertretender Ortsgruppenvorsitzender. Darüber hinaus hat er sich 15 Jahre im Sillenbucher Bezirksbeirat eingebracht. 2019 wurde er für sein langjähriges Engagement in der Kommunalpolitik mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg gewürdigt.

In den Reihen seiner langjährigen politischen Weggefährten sind die Trauer und die Bestürzung über den plötzlichen und unerwarteten Tod ihres Mitstreiters groß. „Wir haben einen wertvollen Menschen und guten Freund verloren“, teilt die Vorsitzende Catherine Rommel mit.

Lesen Sie auch

Hendrik Wolff hatte vor gut 25 Jahren eine Finanzberatungsfirma gegründet und war seitdem Vorstand der Gesellschaft. Zudem unterrichtete er an verschiedenen Hochschulen, unter anderem an der Frankfurt School of Finance und Management und der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, an der er 2012 zum Honorarprofessor berufen wurde. Hendrik Wolff war verheiratet und hatte zwei Kinder.