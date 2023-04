Tourauftakt in Hamburg Worauf sich Fans von Helene Fischer in Stuttgart freuen dürfen

Helene Fischer hat am Dienstag in Hamburg ihre Tour gestartet. 12000 Besucher erlebten bei der Premiere einen spektakulären Mix aus Festzelthits, waghalsiger Akrobatik und ein kleines bisschen Rammstein. Vom 2. bis 7. Mai gastiert die Show in Stuttgart.