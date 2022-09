1 Macht es Sinn, die Heizung beim Lüften auszuschalten? Foto: F8 studio / shutterstock.com

Lüften im Winter macht keinen Spaß. Selbst wenn die Fenster nur für wenige Minuten geöffnet sind, kühlt die Raumtemperatur rasch ab. Ohne lüften geht es aber nicht. Denn laut Umweltbundesamt gibt jeder Mensch pro Tag durch Duschen, Kochen, Atmen und Schwitzen etwa 3 Liter Flüssigkeit an die Raumluft ab. Damit kein Schimmel entsteht, muss die feuchte Luft regelmäßig durch frische Außenluft ersetzt werden. Außerdem müssen das ausgeatmete Kohlendioxid und andere Schadstoffe, die durch das Ausdünsten von Möbeln oder auch das Abrennen von Kerzen in die Luft gelangen, regelmäßig durch Lüften abgeführt werden.

Heizung an oder aus beim Lüften?

Auch während der Heizperiode sollte man mehrmals am Tag lüften. Dabei sollten alle Fenster komplett geöffnet werden, sodass ein Durchzug entsteht. Je kälter es ist, desto schneller geht der Luftaustausch. Bei Temperaturen unter 5 °C reichen pro Lüftungsvorgang 2 bis 3 Minuten. Bei Temperaturen zwischen 5 °C und 10 °C sollten es 5 bis 10 Minuten sein. Zwischen 10 und 20 °C etwa 15 Minuten. Während die Fenster geöffnet sind, sollte das Thermostat auf null gedreht werden.

Warum sollte man die Heizung beim Lüften ausschalten?

Moderne Thermostate messen die Raumtemperatur und regeln die Warmwasserzufuhr in den Heizkörper entsprechend. So wird sichergestellt, dass die gewünschte Temperatur erreicht und gehalten werden kann. Öffnet man nun die Fenster und kalte Luft gelangt an das Thermostat, versucht dieses die eingestellte Temperatur zu halten. Der Heizkörper gibt mehr Wärme ab und man heizt im wahrsten Sinne des Wortes nach draußen. Dreht man die Heizung vor dem Lüften ab, kann das zum Senken der Heizkosten beitragen.

Fazit

Beim Lüften in der Heizperiode sollte man die Heizung ausschalten, da diese durch die einströmende Kaltluft sonst unnötig aufheizt. Folglich wird mehr Energie verbraucht und die Heizkosten steigen. Drehen Sie die Heizung erst wieder auf, nachdem Sie die Fenster geschlossen haben.