Angesichts der aktuellen Hitzewelle spielen Mindesttemperaturen in Wohnungen keine Rolle. Das wird sich ändern. Für manch einen Mieter droht der nächste Winter ungemütlich zu werden. Der Wohnungskonzern Vonovia hat angekündigt, bei Zehntausenden von Wohnungen die Temperaturen nachts auf 17 Grad abzusenken. In Sachsen hat die Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde die Heizung bereits in mehreren Hundert Wohnungen für den Sommer abgestellt und warmes Wasser rationiert. Da stellt sich die Frage: Dürfen die das überhaupt? Das ist nicht die einzige Unklarheit in Zusammenhang mit der Erdgaskrise und Wohnungen.