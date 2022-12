1 Heißes Wasser und gefrorene Scheibe: Keine gute Kombination. Foto: TaraPatta / shutterstock.com

Die Autoscheibe ist gefroren. Eis schmilzt bei Hitze. Heißes Wasser auf die Scheibe kippen. So in etwa könnte man sich den Gedankengang vorstellen, um die radikale Enteisungsmethode zu rechtfertigen. Aber die vermeintlich simpelste Lösung ist eben nicht die beste. Im Gegenteil, sie kann sogar gefährlich sein.

Scheibe nicht mit heißem Wasser enteisen

Der ADAC warnt davor, die Autoscheiben mit heißem Wasser zu enteisen. Der rasche Temperaturunterschied könne zu Rissen im Glas führen. Der britische Automobilverband Automobile Association (AA) schreibt dazu: „Glas dehnt sich schnell aus, wenn es mit heißem oder sogar lauwarmem Wasser in Berührung kommt. Aber es zieht sich auch schnell zusammen, wenn es an der kalten Luft abkühlt. Diese Biegung kann dazu führen, dass das Glas Risse bekommt, selbst wenn Sie nur lauwarmes Wasser verwenden - vor allem, wenn es bereits kleine Absplitterungen oder Risse hatte.“ Zudem könne das Wasser auf der Scheibe bei eisigen Temperaturen rasch wieder gefrieren und so die Sicht während der Fahrt einschränken.

Merke: Die Autoscheibe mit heißem Wasser zu enteisen, kann durch den Temperaturschock Risse im Glas verursachen. Zudem kann das Wasser während der Fahrt gefrieren und die Sicht einschränken.

Bessere Alternativen zum heißen Wasser

Anstatt eine gerissene Scheibe zu riskieren, weil Sie heißes Wasser zum Enteisen verwenden, sollten Sie lieber auf ein Enteiserspray setzen. Dieses löst das Eis ganz ohne Bruchrisiko auf. So ein Spray lässt sich mit nur zwei Zutaten, die Sie vermutlich ohnehin zuhause haben, zusammenmischen, wie wir im Artikel „Enteiserspray selber machen" gezeigt haben. Zudem erhalten Sie an jeder Tankstelle ein fertig gemischtes Enteiserspray. Noch besser ist es aber, die Scheibe erst gar nicht vereisen zu lassen. Hierfür reicht bereits das Auflegen einer Scheibenabdeckung. Und falls die Scheiben von innen gefrieren, lesen Sie gleich im Anschluss unseren Ratgeber „Auto von innen gefroren: Was tun?".