Wenn Sie den Rathaus-Oberen in Ihrem Wohnort schon immer eine Botschaft mit auf den Weg geben wollten – dann gibt unser Heimat-Check Region Gelegenheit dazu. In 140 Kommunen in den vier Landkreisen rund um Stuttgart können Sie angeben, was Ihnen gefällt und was nicht.

Hier werden „miserable Straßenbeläge“ moniert, dort wird eine „lahme Stadtverwaltung kritisiert“. Mancherorts wird der Ausbau von Radwegen angemahnt und partiell eine „katastrophale Internetanbindung“ beklagt – das Spektrum der freien Antworten bei unserem Heimat-Check Region für alle 140 Kommunen in den Landkreisen Böblingen, Esslingen, Ludwigsburg und Rems-Murr sind zahlreich und vielfältig. Noch bis 2. Juli wollen wir im Zuge unserer Umfrage in 14 Kategorien wissen, wie zufrieden Sie mit Ihrem Wohnort sind, was aus Ihrer Sicht gut läuft, aber auch wo es Verbesserungsbedarf gibt. Kurzum: Ihre Meinung ist gefragt! Stimmen Sie mit ab! Die Teilnahme dauert nur wenige Minuten!

Esslingens Rathauschef begrüßt die Umfrage

Das Interesse ist schon in den ersten Tagen sehr groß. An die 8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Ihr Votum bereits abgegeben. Und auch die politischen Entscheider in den Rathäusern und Gemeinderäten im Ballungsraum am Neckar verfolgen die Aktion mit großer Aufmerksamkeit. Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer beispielsweise sagt explizit, er freue sich sehr, wenn viele Menschen an der Umfrage teilnähmen. Die Einblicke in die Lebenssituation der Menschen würden dazu beitragen, „die aus ihrer Sicht dringenden Probleme und Herausforderungen in Stadt und Kreis aufzuzeigen“. Daraus ergäben sich auch für die städtische Verwaltung Hinweise darauf, ob bestehende Projekte und Maßnahmen die gewünschte Wirkung zeigten. „Schließlich ist es unser Ziel, Esslingen als attraktive Stadt mit hoher Lebensqualität weiterzuentwickeln und sie für die Zukunft fit zu machen“, sagt der OB.

Welche Stadt, welche Gemeinde zwischen Kirchheim am Neckar im Kreis Ludwigsburg und Kirchheim/Teck im Kreis Esslingen, zwischen Backnang im Rems-Murr-Kreis und Gäufelden im Kreis Böblingen wird also besonders gut abschneiden? Welche eher schlecht in der Gesamtbewertung? Darüber stimmen Sie ab!

Antworten in 14 Kategorien sind gefragt

Insgesamt gilt es in den 14 Bereichen jeweils zwei Fragen auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) zu beantworten. Um folgende Felder geht es: Lebensqualität, Gastronomie, Immobilienmarkt, Sport und Vereine, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsversorgung, Sauberkeit, Sicherheit, Einzelhandel, Verkehr, Nahverkehr und Radwegenetz, Seniorenfreundlichkeit, Kultur und Freizeit sowie Digitalisierung, Energie und Klima. Die Fragen dazu sollen mit Blick auf den jeweils eigenen Wohnort beantwortet werden. Auf diese Weise entsteht zwar keine wissenschaftliche Studie, aber ein Stimmungsbild über die Situation in der Region mit den vier Landkreisen, aber eben auch der Landeshauptstadt. Für Stuttgart wurde die Umfrage bereits vor einigen Wochen durchgeführt, und im Moment stellen wir bereits die Ergebnisse vor.

Eine schöne Reise zur Belohnung

Auch die Ergebnisse für den Heimat-Check Region werden wir von Ende Juli an in einer Serie präsentieren – mit Erkenntnissen auch für Kommunalpolitiker und Rathausobere. Die Mühen der Online-Umfrage sollen im Übrigen – über die Statistik hinaus – auch für Sie persönlich nicht umsonst gewesen sein. Unter allen Teilnehmenden des Heimat-Checks Region verlosen wir eine Reise für zwei Personen inklusive Übernachtung im Europa-Park in Rust sowie zehn Mal ein Tagesticket für den Europa-Park.