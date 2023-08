In Besigheim und Ludwigsburg schmeckt’s am besten

Die Gastronomie im Landkreis Ludwigsburg wird von den Teilnehmern der Heimat-Check-Umfrage ganz unterschiedlich bewertet. In vielen Kommunen scheint beim gastronomischen Angebot Luft nach oben zu sein. Woran liegt das?









Womit kann die Gastronomie in einem Ort punkten? Ganz klar: Mit ihrer Vielfalt. Das ist in größeren Städten logischerweise leichter als in kleineren Dörfern. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich im Landkreis Ludwigsburg bei unserer Heimat-Check-Umfrage ein spannendes Bild: Das vergleichsweise kleine Besigheim steht nämlich auf Platz eins – noch vor der großen Stadt Ludwigsburg.