Wo ist wohl die ärztliche Versorgung besser – in der Stadt oder auf dem Land? Die allermeisten würden da wohl ganz klar auf die Stadt tippen. Aber keine Regel ohne Ausnahme: Im Landkreis Ludwigsburg ist es Oberstenfeld, das die Nase in puncto Gesundheitsangebot ganz weit vorn hat. Eine idyllisch im Bottwartal gelegene Gemeinde mit gerade einmal 8000 Einwohnern. Und doch hat sich dort eine Vielzahl an Ärzten niedergelassen. Allgemeinmediziner und Internisten für die hausärztliche Versorgung, aber auch Spezialisten. Egal, ob man einen Augenarzt, eine Frauenärztin, eine Urologin, eine Hautärztin, einen Kinderarzt, einen Zahnarzt, Spezialisten für HNO-Medizin oder einen Chirurgen und Durchgangsarzt braucht, in Oberstenfeld wird man ebenso fündig wie bei Allgemeinmedizinern mit besonderen Schwerpunkten. Stolz wirbt die Gemeinde damit, Arzt- und Facharztzentrum zu sein. Und mehrere Physiotherapeuten gibt es dort auch noch.